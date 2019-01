Drie aanhoudingen en spoor van vernieling na demonstratie Pegida

Vrachtwa­gen met dieren en bestuurder raakt te water in Lopik

16 januari Een veevrachtwagen is langs de N210 richting Lopik in een grote sloot geëindigd na een ongeval met een ander voertuig. De bestuurder is uit het vrachtwagentje gehaald en ligt in de ambulance. Hulpdiensten proberen de dieren, die mogelijk in de laadbak zitten, te bevrijden.