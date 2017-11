Drie auto’s volledig uitgebrand in de regio

Vannacht zijn drie auto’s in Nieuwegein, Utrecht en De Bilt in vlammen opgegaan. Niemand raakte gewond. Een van de branden is waarschijnlijk aangestoken, bij de andere twee is de oorzaak nog onbekend.

Op de parkeerplaats van Sportpark Zandveld aan de Helmkruid in Nieuwegein is rond 00.00 uur een auto (foto onder) uitgebrand. De brandweer heeft de brand geblust, maar de auto kan als total loss worden beschouwd. De brand is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Volledig scherm Op de parkeerplaats van Sportpark Zandveld aan de Helmkruid in Nieuwegein is maandag aan het begin van de nacht een auto volledig uitgebrand. © Sem van der Wal

Rond 02.45 uur kregen hulpdiensten een melding binnen dat een Mercedes A-klasse (foto onder) in brand stond op de Doctor Schaepmanweg in De Bilt. De brandweer had de brand snel onder controle, maar van de Mercedes is weinig meer over. De Volkswagen Passat die ernaast geparkeerd stond, raakte flink beschadigd door de warmte. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar sluit brandstichting niet uit.

Volledig scherm Zondag op maandag nacht is er op de Doctor Schaepmanweg in De Bilt een Mercedes A-klasse uitgebrand. © Michiel van Beers