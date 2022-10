Drie dagen lang meezingen met het levenslied: Utrecht maakt zich op voor Smartlappenfestival

Hoe kun je een steeds vollere stad groen houden? ‘Bomen planten in de polder heeft geen zin’

Utrecht wil de komende jaren 60.000 huizen bouwen. Én evenzoveel bomen planten. Is er wel plek voor al dat nieuwe groen? Daar zijn twijfels over. Maar waar kunnen we dán in de schaduw zitten? Misschien wel hoog boven de stad. Aan een wooncomplex met daarop een ‘bos’ van 360 bomen wordt al gebouwd. En er zijn meer plannen.

22 oktober