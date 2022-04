Drie gewonden na steekpartij in Nieuwegein

Dat wil volgens de politie overigens niet zeggen dat de andere twee niets op hun kerfstok hebben. ,,Maar zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd en onbekend is hoe lang het gaat duren voor we een en ander duidelijk kunnen krijgen”, aldus een woordvoerders van de politie.

Ruim gebied

De straat is afgezet en er is veel politie op de been. ,,Er is op meerdere plekken in de omgeving iets gebeurd, vandaar dat een ruim gebied is afgezet”, aldus de woordvoerster. Dat zal volgens haar nog enige tijd zo blijven.