Drie homoseksuele burgemeesters van IJsselstein, Culemborg en De Bilt spreken zich uit

Nashville-verklaring‘Het gevoel dat je er niet bij hoort en er alleen voor staat, is het ergste wat er is.’ Dat schrijft de Culemborgse burgemeester Gerdo van Grootheest op zijn facebookpagina naar aanleiding van de veelbesproken Nashville-verklaring. Hij kan het weten, want hij is zelf homoseksueel. De burgemeesters van IJsselstein en De Bilt, beiden homoseksueel, sluiten zich aan bij de woorden van Van Grootheest.

Van Grootheest (40, GroenLinks) werkt sinds anderhalf jaar in Culemborg. Na even de discussie te hebben aangekeken, postte hij vrijdagmiddag een uitvoerige reactie op het pamflet dat nogal wat ophef veroorzaakt. Omlijst met een filmpje vanuit zijn werkkamer met de regenboogvlag op de toren van de Grote of Barbarakerk, introduceert hij eerst zichzelf: ‘opgegroeid in een conservatief-protestantse gemeenschap (Ede) en homoseksueel’.

,,Ik heb jarenlang geworsteld met mijn (seksuele) identiteit voordat ik op m’n 18de uit de kast durfde te komen. Dat kwam in eerste instantie omdat ik wist dat ik ‘anders’ was. Je wilt, zeker als kind, niet afwijken van de norm. Mijn worsteling werd echter zeer versterkt omdat ik op zondag te horen kreeg dat ik zondig was. Ik voelde me buitengesloten en alleen.”

Quote Mijn worsteling werd zeer versterkt omdat ik op zondag te horen kreeg dat ik zondig was Gerdo van Grootheest, burgemeester

Van Grootheest loopt niet met zijn privéleven te koop, maar het is ook niet voor het eerst dat hij publiekelijk over zijn geaardheid en de daarbij behorende problematiek uitspreekt. In september 2017, twee maanden na zijn aantreden, gaf hij een gastles op ORS Lek en Linge, een van de twee middelbare scholen in Culemborg. Daar werd de Week van de Verdraagzaamheid gehouden, de eigen versie van de Week tegen Pesten.

Burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg.

Hoewel hij van te voren had laten weten dat hij het thema niet ter sprake zou brengen, besloot Van Grootheest ter plekke toch zijn eigen verhaal te vertellen. De leerlingen toonden zich zeer onder de indruk: een burgemeester die vertelt dat hij homo is, is toch iets bijzonders.

In zijn recente verklaring zegt hij verder: ,,Culemborg staat iets anders voor; wij sluiten niemand uit, voor ons telt iedereen mee. Wat je seksuele voorkeur, culturele achtergrond, geloof, herkomst of wat dan ook is. Wij leven met ruim 28.000 Culemborgers in deze stad, met elk een eigen achtergrond, en accepteren het niet als er Culemborgers zijn die zich buitengesloten voelen.”

Van Grootheest laat via zijn woordvoerder weten dat hij geen toelichting geeft en ook niet op andere vragen ingaat. ,,Alles wat hij wil zeggen, staat erin.”

Burgemeesters De Bilt en IJsselstein

Burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt zegt dat het verhaal van zijn collega Van Grootheest bij hem veel verdriet heeft opgeroepen. „Het gaat om uitsluiting. In de Nashville-verklaring wordt ook nog eens een hele brede bevolkingsgroep opgeroepen om dit te doen. We hebben in Nederland vrijheid van godsdiensten vrijheid van meningsuiting. Je mag bovendien zijn wie je bent. Onder de Biltse fractievoorzitters was er grote behoefte om de regenboogvlag te hijsen. Nog niet eens zozeer voor mezelf, maar voor al die jonge mensen. In De Bilt mag je zijn wie je bent.”