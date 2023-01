Drie keer is scheepsrecht: de bruiloft van Sjoerd en Jolijn kon na veel teleurstelling éindelijk doorgaan

Sjoerd en Jolijn stelden hun bruiloft drie keer uit: ‘Wordt nu extra mooi met ons kindje erbij’

Vier keer prikten Sjoerd van Geelen en Jolijn Kappenberg inmiddels een datum voor hun bruiloft. Drie keer gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Nu nemen ze geen risico meer en is de feestdag gepland op 2 september 2022. Dan is niet alleen de coronacrisis voorbij, zo hopen ze, maar is hun coronababy er ook bij. Want dat feest hebben ze niet uitgesteld.

