Drie keer is scheepsrecht: politie houdt man aan die voortdurend mensen lastigvalt

Straks een transforma­tor­huis­je in jouw wijk? Dat kan: Stedin plaatst er duizenden in de provincie Utrecht

Zonnepanelen plaatsen, elektrisch gaan rijden of van het gas af. Om ervoor te zorgen dat dat voor inwoners van de provincie Utrecht mogelijk blijft, verrijzen er de komende jaren per week enkele nieuwe transformatorhuisjes in het straatbeeld. Dat is nodig om de grote vraag naar stroom of het terugleveren ervan te kunnen behappen.

7:03