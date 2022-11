Drie kinderen lopen schurft op in St. Antonius: ‘Past niet bij beeld van instelling voor gezondheidszorg’

In het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht zijn de afgelopen zomer mogelijk drie kinderen besmet geraakt met schurft. Hoeveel het er precies zijn, heeft het ziekenhuis in onderzoek. In drie gevallen is er een klacht ingediend.