Drie maanden cel voor man die maaltijdbezorger Ruiz (15) doodreed

De 22-jarige Thomas H. uit Breukelen moet drie maanden de gevangenis in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met een maaltijdbezorger in Utrecht. Ook heeft hij een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een rijontzegging opgelegd gekregen, nadat hij op de Amsterdamsestraatweg veel te hard reed toen hij Ruiz Meijer (15) schepte. Verder moet hij een werkstraf van 80 uur uitvoeren.

De rechtbank vindt bewezen dat Thomas onder invloed van cannabis was tijdens het ongeval en dat hij veel te hard reed, als beginnend bestuurder. Thomas heeft ‘zeer onvoorzichtig en onoplettend’ gehandeld volgens de rechtbank, die spreekt van een ‘zeer ernstige’ overschrijding van de maximumsnelheid.

,,U had niet het risico mogen nemen softdrugs te gebruiken voordat u ging rijden, ook al was dat enkele uren voor het ongeval”, stelde de rechtbank. Bewegingsloos hoorde Thomas het oordeel aan, slechts bevestigend knikkend bij het aanhoren van het leed dat de ouders van Ruiz is aangedaan door het ongeval.

30 km per uur te hard

Het ongeval op 9 januari waardoor de 15-jarige maaltijdbezorger Ruiz om het leven kwam had voorkomen kunnen worden. Als Thomas rond 20.45 uur die avond in de Volvo van zijn vader geen 80 maar zoals toegestaan 50 kilometer per uur gereden had, dan zou de jonge Utrechter niet zijn omgekomen. Die harde conclusie trok het Openbaar Ministerie twee weken geleden al over het ongeluk, dat in het donker en met een nat wegdek plaatsvond.

Thomas reed met drie vrienden terug van een bezoek aan de coffeeshop, Ruiz was net klaar met zijn dienst en onderweg naar huis, toen hij plotseling overstak bij een geparkeerde auto. Een botsing was ondanks een uitwijkmanoeuvre en toeteren niet meer te voorkomen.

,,We hopen dat iedere verkeersdeelnemer zich realiseert dat veilig en rustig rijden levens kan sparen”, vertelde de moeder van Ruiz in een emotionele verklaring tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de man die haar zoon doodreed. Zij vader zei: ,,Ruiz was gelukkig, altijd zichzelf en met een glimlach.”

De bestuurder uit Breukelen had restanten van drugs in zijn lichaam toen het misging, twee keer zoveel als toegestaan. Dat kwam volgens hem door het roken van drie joints de dag voor het ongeval. De officier van justitie noemde het ‘volstrekt onverantwoord’ om zo te gaan rijden. Ze benadrukte de invloed van drugsgebruik op de rijvaardigheid en eiste een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Ook eiste het OM een rijontzegging en behandeling en meldplicht om iets te doen aan zijn het frequente softdrugsgebruik door Thomas. Daar sloot de rechtbank zich bij aan: Thomas moet zich laten behandelen voor zijn drugsgebruik en kreeg een rijontzegging van 2 jaar opgelegd.

Advocaat Adank vond een onvoorwaardelijke lange werkstraf veel passender, omdat zijn cliënt zo ook iets terug zou doen voor de maatschappij, wat volgens hem paste bij de levenshouding van de omgekomen Ruiz. Alleen een taakstraf noemde de rechtbank niet passend, gelet op de ernst van het ongval.