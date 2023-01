Drie mannen die verdacht worden van ontvoering 15-jarige jongen zitten nog vast

Hoe de politie het busje waarin ontvoerde jongen (15) zat razendsnel op het spoor kwam

Forenzen op de A27 wisten gisteren niet wat ze meemaakten toen de politie met groot vertoon van macht een 15-jarige jongen bevrijdde van zijn kidnappers. De zaak is nog steeds met raadsels omgeven. Wat is er in die benauwde uren precies gebeurd?

11 januari