Drie mannen mishandelen 17-jarige maaltijdbezorger in Utrecht: verdacht van poging tot doodslag

De Kwinkelier in Bilthoven raakt vol: Action, Basic-Fit en HEMA vestigen zich in winkelcen­trum

Het winkelcentrum de Kwinkelier in Bilthoven begint langzaam vol te raken. Nadat de Kruidvat zich eerder dit jaar al gevestigd had in het blok waar de voormalige bibliotheek gehuisvest was, verrijken binnenkort ook de Action, Basic-Fit en een nieuwe HEMA het aanzicht van de Kwinkelier.

13:15