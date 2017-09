Drie personen na meervoudige botsing Nieuwegein naar ziekenhuis gebracht

De 36-jarige mannelijke bestuurder van een Peugeot is met ernstig letsel per traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Ook een 34-jarige man, bestuurder van een Citroën, is voor behandeling vervoerd naar een ziekenhuis. De toestand van deze slachtoffers is onbekend. De mannelijke bestuurder van de Daihatsu is met licht letsel naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar inmiddels uit ontslagen. De Hyundai had enkel blikschade.