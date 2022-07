Drie scenario’s voor bouwen in gebied van de Kromme IJssel, maar bewoners werken niet mee

Tijdens de derde bijeenkomst woensdagavond in het Zendstation hielden vertegenwoordigers van de bureaus RUIMTEVOLK en Flux Landscape Architecture de aanwezigen drie scenario’s voor. In elk van de scenario’s wordt in een groot deel aan de noordrand en een klein deel aan de zuidrand van het 240 hectare grote gebied woningbouw gerealiseerd met daartussenin natuurgebied .

In het eerste scenario, dat uitgaat van 15 woningen per hectare, komt het aantal woningen uit op 500-700 woningen. In het tweede en derde scenario, die uitgaan van 30 en 45 woningen per hectare, zijn deze aantallen respectievelijk 1.000-1.400 en 1.600-2.000 woningen. Het Kromme IJssel Park zou op die manier een substantiële bijdrage leveren aan de woonopgave die IJsselstein heeft vastgesteld in de Woonvisie, 2.500 woningen tot 2030.