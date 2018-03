‘Drie tot vier ganzen eten evenveel als een koe en laten strontbende achter’

Agrariërs in de provincie Utrecht voorspellen miljoenenschade doordat de rechtbank het vergassen van ganzen heeft verboden. De Faunabescherming is juist blij. ,,Boeren hebben hardnekkig bijgeloof.”

De rechtbank in Utrecht verbood vorige week op verzoek van de Faunabescherming het vergassen van meerdere ganzensoorten in de provincie. Dat gebeurt door de Faunabeheereenheid met toestemming van het provinciebestuur. Volgens de rechtbank is de relatie tussen schade en de hoeveelheid ganzen niet goed onderbouwd door de provincie.

Agrariërs zijn een groot voorstander van het verminderen van de ganzenpopulatie. In de provincie Utrecht zijn ongeveer 40.000 ganzen die samen zo’n 1.3 miljoen euro schade veroorzaken, zegt bestuurder Anton van Garderen van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Utrecht. ,,Ze eten gras op. Drie tot vier ganzen eten evenveel als een koe. Nog veel erger is de ontlasting die ze achterlaten. Als een groep van een paar honderd ganzen op het land zit, is het één grote strontbende. Dat eten de koeien niet, terwijl agrariërs er het hele jaar mee bezig zijn geweest.”

Uitspraak

LTO gaat binnenkort met agrariërs om te tafel om de gevolgen van de uitspraak te bespreken. De boeren willen niet voor de financiële schade opdraaien, zegt Van Garderen. ,,Een groep ganzen ziet er misschien leuk uit, maar als ze in je eigen tuin poepen, piep je wel anders. Sommige agrariërs hebben tienduizenden euro’s schade.''

De ganzenpopulatie is al jaren een heikel thema. In Utrecht is afgesproken dat in de periode 2017-2019 het aantal grauwe ganzen met ruim 20.000 grauwe ganzen wordt verminderd. Eén van de methodes is vergassing. De ganzen worden eerst bijeen gedreven in een vangkooi. In een mobiele installatie volgt ter plekke vergassing via CO 2 .

Vorig jaar oordeelde de Raad van State (de hoogste rechter) in een soortgelijke procedure dat het afschieten van ganzen niet meer mag. De nieuwe uitspraak over het ganzen komt op een gevoelig moment. De periode waarin ganzen worden vergast, begint eind mei. Komende zomer zal er door de uitspraak niet kunnen worden vergast, zegt woordvoerder Harm Niesen van de Faunabescherming.

Hardnekkig

Hij is erg blij met het verbod. Het verhaal van boeren die schade zeggen te lijden, klopt niet. ,,Als ganzen gras eten, poepen ze om de vijf minuten. Het gras is dan nog niet verteerd en steeds te eten. Het is een soort hardnekkig bijgeloof van boeren.''

Niesen zegt dat het doden van ganzen niet nodig is. ,,Driekwart van die groep zou het toch niet redden komende winter. En de overlevingskans van andere groeit juist. Als er niet gejaagd wordt, zal het aantal ganzen niet veranderen.

Ganzen komen vooral voor in landbouwgebieden in waterrijke gebieden, zoals bij de Lek, Eem en de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen. De provincie Utrecht moet nu binnen zes weken een nieuw besluit nemen op het bezwaar dat de Faunabescherming eerder had ingediend over de jacht. ,,Wij beraden ons op de consequenties van deze uitspraak en de te nemen stappen”, laat een woordvoerder weten.