Driebergenaar (17) in elkaar geslagen tijdens koningsnacht: ‘Voorbeeld van zinloos geweld’

Hans Steenhui­zen schittert net zo als zijn onderschei­ding

12:00 De vrijdag begon bij Puck, zoals hij al sinds zijn tiende levensjaar wordt genoemd, met een smoes. Hij had een afspraak met de archivaris van de Hernhutters in Zeist. Een van de talloze vrijwilligersfuncties die Steenhuizen bekleedt, is namelijk lid van een historische werkgroep in Austerlitz. „Ik zag mensen lopen in nette kleding, ik had niets door. Ik zag de vlag uithangen op het Broederplein en nog steeds had ik niets door. Pas toen vrienden en familie naar buiten kwamen, viel het kwartje. Ik dacht toen stilletjes: eindelijk erkenning.”