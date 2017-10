Driebergse eetavonden voor eenzame ouderen uitgesteld

Eerder liet Jan Romme, directeur van Gouden Dagen in Driebergen, weten dat de lancering moest plaatsvinden in september. Romme: „Maar organisatorisch bleek dit helaas niet haalbaar. Jammer, want januari is nog best ver weg.” Inmiddels zijn de naam en locatie van het project wel bekend. „Het heet Het Gouden Vijverdiner en zal plaatsvinden in Ontmoetingscentrum De Vijver.”