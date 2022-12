Drietal vermomd in regenjassen en bivakmutsen overvalt juwelier in Leersum: politie zoekt getuigen

De juwelier was in de nacht van woensdag 7 december op donderdag 8 december aanwezig in haar zaak aan de Rijksstraatweg in Leersum toen het drietal haar plotseling verraste. De daders hielden de juwelier onder dwang vast en gingen er vervolgens met een nog onbekende buit vandoor. Vermoedelijk zijn ze daarbij per auto gevlucht.