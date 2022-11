Dringende oproep aan bedrijven: ga flexibel met energie om, anders hebben nieuwe woonwijken geen stroom

Hoogspan­nings­net­werk zit vol: dit zijn de gevolgen voor windmolens, zonnepane­len en laadpalen

Het hoogspanningsnetwerk in Utrecht zit vol. Wat dat betekent voor windmolens, zonnevelden, laadpalen in de straat of thuis en zonnepanelen op het eigen dak? Jorrit de Jong van netbeheerder Tennet en Dorien Tjin-Kinds van regio-netbeheerder Stedin leggen het uit.

14 oktober