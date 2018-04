Drinkwater duurder door giftige verdelgingsmiddelen van boeren

‘Bord? Welk bord?’ Studente ontdekt ‘verande­rings­blind­heid’ bij voetgan­gers

14:56 Bijna drie maanden stond Ilse Harms met een bord met de woorden ‘Welkom in de St. Jacobsstraat’ naast de Bijenkorf in Utrecht. Dat vonden veel mensen een erg gezellige binnenkomer, maar daar was het de Utrechtse studente niet om te doen. Ze rondde vandaag een groot onderzoek naar verkeersgedrag onder voetgangers af.