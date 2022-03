‘Droevig lage opkomst is een middelvinger naar de mensen die knokken voor een beter Utrecht’

GroenLinks verpulvert de rest en deelt voorlopig de lakens uit in De Bilt

Met een daverende verkiezingszege zet GroenLinks de politieke verhoudingen in De Bilt op zijn kop. De partij van lijsttrekker Anne Marie ‘t Hart verpulverde haar politieke rivalen en mag de komende weken gaan kijken met welke partijen De Bilt de komende vier jaar wordt bestuurd. ,,Het liefst gaan we over links, maar we sluiten niemand uit.”

