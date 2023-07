Dromen mag: in dit weiland staat een villa van 2,4 miljoen euro te koop

Analyse Man die hond in hete auto liet zitten kreeg geen boete en heeft zijn hond weer terug; is dat terecht?

Zet hem zelf maar een tijdje in de hete auto, geef een dikke boete, neem hem zijn hond af. Lezers reageren emotioneel en fel op het bericht dat de politie afgelopen vrijdag in de hitte een hond moest redden uit een in het Utrechtse centrum geparkeerde auto. Maar: is er een juiste straf voor het baasje?