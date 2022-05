Dromen van een carrière als Mbappé of Messi maar geen geld voor de lokale sportclub? Dit is dé kans

Lid zijn van een sport- of cultuurclub is niet voor iedere jongere weggelegd. Maar voor wie dat wel graag wil, moet zo’n club haalbaar zijn. Ook als er thuis weinig te besteden is. Daarom begint maandag een speciale campagne. Denise Luyken van Team Sportservice Utrecht legt uit.

Je droomt ervan om de nieuwe Messi of Ronaldo te worden, maar thuis is geen geld om je aan te melden voor jouw lokale voetbalclub. Wat doe je dan?

,,Je kunt je dan melden bij bijvoorbeeld een leraar, buurtsportcoach of schuldhulpverlener. Hem of haar vertel je dat je dolgraag wilt sporten, maar dat daar thuis geen geld voor is. Diegene kan zich vervolgens op de juiste plek melden.”

En dan gaat het voor de rest vanzelf?

,,Deze tussenpersoon doet een aanvraag via het Jeugdfonds sport & cultuur, dat binnen drie weken laat weten of de aanvraag is goedgekeurd. Daarna kan je kind zich melden bij die voetbalclub of die dansschool van zijn of haar dromen. De betaling regelt het fonds met de club.”

Quote Doel van de campagne is ouders te laten weten dat wij kunnen helpen Denise Luyken, Team Sportservice Utrecht

Wat is Kies een club dan precies?

,,Dat is de campagne van het jeugdfonds die vandaag begint en een maand duurt. De campagne is gericht op kinderen die in armoede opgroeien. 1 op de 11 kinderen en jongeren groeit op in armoede. Ook zij moeten naar die ene sportclub of cultuurclub kunnen waar ze zo graag heen willen.”

Is alleen geld beschikbaar voor een lidmaatschap?

,,Nee, in sommige gevallen kunnen we ook bijdragen aan schoenen of kleding voor de kinderen die willen gaan sporten. De situatie wordt per kind bekeken.”

Om hoeveel kinderen gaat het?

,,Vorig jaar werden in het hele land 56.137 kinderen en jongeren via het fonds lid van een sportclub en 9726 kinderen werden lid van een cultuurclub. Voor ons is de campagne geslaagd als komende maand zoveel mogelijk nieuwe kinderen een aanvraag doen. Doel van de campagne is ouders te laten weten dat wij kunnen helpen. Ook via kieseenclub.nl kunnen ouders contact opnemen en kunnen we hen in contact brengen met bijvoorbeeld een buurtsportcoach die een aanvraag kan doen.”

