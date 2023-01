Dronken automobilist knalt op auto voor stoplicht, bestuurder aangehouden

Klimaatac­ti­vist Rozemarijn blokkeert in haar rolstoel de A12: ‘Mensen hoeven ons niet aardig te vinden’

Rozemarijn van ’t Einde (30) is vastbesloten. Zij reist zaterdag in haar rolstoel naar Den Haag om met medestanders van Extinction Rebellion (XR) de A12 te blokkeren. ,,Ik ga niet weg tot die fossiele subsidies van tafel zijn. Tenzij ze me arresteren, uiteraard.”

27 januari