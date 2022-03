Dronken automobilist wéér betrapt zonder rijbewijs terwijl hij in BMW met slakkengang over snelweg rijdt

Geschrok­ken voetganger (37) tikt op raampje van auto in Utrecht en wordt daarna in elkaar geslagen

Een 37-jarige voetganger is begin februari in Utrecht zwaar mishandeld door een automobilist. Toen de man in de Utrechtse Rivierenwijk bij een groen stoplicht de Rijnlaan overstak, werd hij op een haar na door een auto van zijn sokken gereden. Als de voetganger van de schrik op het raampje tikt, stapt de automobilist uit en slaat hij hem in elkaar.

