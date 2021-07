Dronken, rijbewijsloze bestuurder van de A12 gehaald: ‘Wilde 16-jarige collega thuisbrengen’

27 (!) vergrijpen in twee jaar: verslaafde Rob (40) liet spoor van vernieling achter

5 juli Er hoefde in 2018 en 2019 maar iets vervelends aan de hand te zijn in Soest en omgeving of op het politiebureau viel de naam van Rob van den D. Als gescheiden man die vanwege zijn verslaving en agressieve gedrag de kinderen niet meer mocht zien, liet de 40-jarige Soester volgens justitie een spoor van vernieling en ellende achter.