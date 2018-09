Dronken Roemeen snapt niks van blaastest

Auto te water in Doorn, bestuurder spoorloos

11:14 In Doorn is een automobilist vanmorgen met zijn voertuig te water geraakt. Brandweer en ambulance werden even na 7.30 uur opgeroepen voor het ongeval aan de Gooijersdijk in Doorn, ter hoogte van de Sterkerburgerlaan. Ze troffen een Mercedes aan die half in de sloot lag. De bestuurder bleek niet meer ter plaatse.