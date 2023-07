Dronken wegpiraat (29) die als een doldwaze door Nederland scheurde en politieauto's ramde, zegt sorry

Poly zorgt voor talloze gestrande reizigers op Utrecht Centraal: ‘Gelukkig heb ik mijn laptop bij me’

Vertragingen, rituitval en veel reizigers die naarstig alternatief vervoer zoeken. Storm Poly raast over de provincie heen en dat zorgt voor een behoorlijke drukte van gestrande en vertraagde reizigers op Utrecht Centraal. De NS legde vanmorgen een groot deel van het treinverkeer in Nederland stil en dat is in Utrecht goed te zien.