Droom van Apple-Ed komt uit: zijn collectie vormt in Utrecht het grootste museum van Europa

interview Baas van miljoenen­be­drijf Amac én dj: ‘The Wall geen succesnum­mer, so what? Onze klanten komen voor ons’

29 mei Utrechter Ed Bindels begon in 2005 zijn eerste Applewinkel Amac aan de Mariaplaats. Nu is hij directeur van een miljoenenbedrijf met als 47ste vestiging zijn flagshipstore in The Wall. In zijn vrije tijd is hij ook dj. ,,Het geeft me een rush als mensen uit hun dak gaan.’’