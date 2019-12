Drugsverkoop via potten pindakaas loont niet: duo moet 194.000 euro terugbetalen

IJssel­stein­se kat DJ Karel overleden door vuurwerk in achterwerk

8:55 Een IJsselsteinse kater is maandag zwaargewond thuisgekomen en kort daarna overleden. De reden: er zou vuurwerk in zijn achterwerk zijn gestopt. Baasje Marga Smolders is verdrietig en zoekt de daders. „Dat is het minste wat ik kan doen.’’