Drukste straat van Utrecht in de ban van stenenregen tijdens Unmute Us: ‘Brokstuk viel naast 7-jarig meisje’

Utrecht ziet af van nieuwe aanvraag uit miljarden­pot voor openbaar vervoer, maar lobbyt verder bij het rijk

17:47 Utrecht is toch niet van plan opnieuw haar zinnen te zetten op de miljardenpot van het Nationaal Groeifonds voor de financiering van twee nieuwe tramlijnen. De wethouder schat in dat - nadat de eerste aanvraag op een fiasco uitliep - het onwaarschijnlijk is dat het nu wel lukt. De gemeente probeert op een andere manier bij het rijk geld los te peuteren voor nieuw ov.