Drummer Spijk (20) kon nergens oefenruimte vinden om te drummen, dus deed hij dat maar langs de A12

„Waar kan ik oefenen zonder dat iemand last van me heeft en zonder dat ik op iemands terrein sta?”, dat was de vraag waar Spijk Hoogendoorn (20) mee rondliep. Zijn school, de Rockacademie in Tilburg, was al een week gesloten vanwege de coronacrisis en alle oefenruimtes die te huren zijn ook. „Ik ben eerstejaars student aan de Rockacademie en drum zo'n 4 uur per dag. Door de sluiting en de situatie in Brabant besloot ik weer even naar mijn ouders te gaan. Maar ik werd gek omdat ik nergens kon drummen. Ik moest een oplossing vinden.”