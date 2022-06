Dubbel akkoord: nieuw politiebureau maakt woningbouw in City Nieuwegein mogelijk

Bosman: ,,De politie is er voor iedereen en wil voor iedereen goed bereikbaar zijn. Ons huidige politiebureau is in 1978 gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Naast de carpoolplaats langs de A2 hebben we een goede plek gevonden om een nieuw, eigentijds en duurzaam politiebureau te bouwen. Centraal in ons werkgebied, goed bereikbaar voor de inwoners van Nieuwegein en met goede aanrijroutes naar de omgeving.”