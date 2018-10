Dubbelleven van ex-moslims: ‘Als ik het thuis vertel, denken ze dat ik in de hel kom’

Update Vrouw die werd gevonden in Culemborg omgekomen door geweld

17:24 De vrouw die vanmorgen dood werd aangetroffen in een appartement in de Herenstraat in Culemborg, is om het leven gekomen door geweld. De politie meldt dat de 31-jarige man uit Culemborg die ’s nachts aanwijzingen had gegeven waar de vrouw te vinden was, is aangehouden.