Burgemeester neemt afscheid: ‘Bunnik is het beste wat mij is overkomen’

7:54 ,,Bunnik en mijn rol in Bunnik is het beste wat mij is overkomen, op mijn vrouw en kinderen na.’’ Dat zei burgemeester Hans Martijn Ostendorp in een korte toespraak tijdens de receptie waarop hij afscheid nam van de inwoners.