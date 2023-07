Duikers gaan aan de slag in Utrechtse grachten: dit is waarom

Column Utrecht is mooi, zeker waar, maar zouden we dat niet een beetje onder ons houden?

Floris Tils heeft een liedje over Utrecht geschreven. Het heet Welkom in Utrecht en het moet - lezen we in het persbericht - ‘iedereen uitnodigen om de warmte en de gastvrijheid van de stad te ervaren; het moet zorgen voor pure trots in de harten van alle Utrechters en alle mensen die van de stad Utrecht houden’.