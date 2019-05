Duits lied tijdens Dodenherdenking stuit op verzet

PollTijdens het herdenkingsconcert op zaterdagavond 4 mei in de Domkerk in Utrecht mag het Duitse lied Lili Marleen niet gezongen worden.

Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking heeft besloten dat de optredende artieste Ellen ten Damme het bekende oorlogslied niet ten gehore mag brengen. ,,Het ligt te gevoelig’’, stelt voorzitter van het comité Bas Meijer.

Oneens (26%) ,,We willen vermijden dat de oud-verzetsstrijders en overlevenden van de Tweede Wereldoorlog zich kwetsen voelen. Het besluit om geen Duits lied in het herdenkingsprogramma op te nemen, hebben we besproken met Ellen ten Damme en componist, bigbandleider Konrad Koselleck. De herdenkingsdienst is geen theatervoorstelling. Ook hebben we het voorgelegd aan burgemeester Van Zanen. Hij stemt ermee in’’, licht Meijer toe. Hij zegt dat hij persoonlijk geen aanstoot zou nemen aan een Duits lied, bijna 75 jaar na de einde van de Tweede Wereldoorlog.

Woordvoerder bestuurscommunicatie van de gemeente Utrecht Anita van Wijnbergen zegt in een reactie dat burgemeester Van Zanen door voorzitter Meijer is gevraagd naar zijn visie op een Duitstalig lied bij het herdenkingsconcert. ,,Het was toen nog niet bekend om welk nummer het ging. Van Zanen deelde de opvatting dat een volledig Duits lied voor overlevenden kwetsend kan zijn.’’

Artistieke vrijheid beknot

Koselleck had het comité voorgesteld het lied Lili Marleen in het programma op te nemen. Met het verbod op Duitstalige liederen, erkent Meijer, wordt de artistieke vrijheid beknot. Voor de herdenkingsdienst in de Domkerk en het bevrijdingsfestival in Park Transwijk op 5 mei is gekozen uit het programma The Concert to End All Wars, waarmee Ten Damme, het ensemble van Koselleck en schrijver/cabaretier Vincent Bijlo sinds 2014 optreden. The Concert to End All Wars is een muzikale voorstelling met verhalen van Bijlo.

Zo was het idee dat Bijlo over het lied Lili Marleen zou vertellen dat het in feite een anti-oorlogslied is. Aan beide kanten van het front werd het lied gespeeld. Ook deze voordracht gaat nu niet door. Koselleck en Ten Damme vinden het besluit van het comité jammer, maar tonen er begrip voor. ,,Ik heb Lili Marleen wel in Israël gezongen’’, reageert de veelzijdige artieste. ,,Maar blijkbaar is Lili Marleen, een lied van een Duitse soldaat over zijn liefje, een brug te ver.’’

Wel zingt Ten Damme in de Domkerk het lied Sag mir, wo die Blumen sind, bekend geworden door Marlene Dietrich, maar dan in drie talen: Frans, Duits en Engels. Sag mir, wo die Blumen sind is een anti-oorlogslied. ,,Dat sluit beter aan bij het thema verbinding. We verkennen wat wel en niet kan. En dat doen we behoedzaam’’, aldus Meijer, die erop wijst dat er eerder wel stukken van Duitse componisten zijn gespeeld.