Duizend betogers willen dat Utrecht nóg barmhartiger vluchtelingen opvangt

Waar een wil is, is een plek. Met dat motto protesteerde de groep tegen het Nederlandse asielbeleid. Het protest maakte onderdeel uit van een reeks demonstraties verspreid over ons land. ,,Als je ziet hoe vluchtelingen in Ter Apel worden opgevangen, moeten we ons als Nederland kapot schamen. Je zal maar huis en haard verlaten en dan zo kennismaken met ons land.’’

Quote Nederland is een te menselijk land om nieuwko­mers die met niets komen op straat te laten slapen in Ter Apel Ayman

Aan het woord is de Utrechtse Leonie Gerritsen (56) die met haar tienerdochters naar het Domplein is gekomen. ,,Ik vind het belangrijk om mijn kinderen te leren wat naastenliefde is. Zij hebben het geluk dat ze in deze mooie stad zijn geboren, anderen zijn niet op de plek waar ze het liefst willen zijn. Vanwege oorlogen, honger of één of ander vreselijk regime.’’

Nieuwkomers

Ayman (28) bekijkt de demonstratie met een lach en een traan. Hij vluchtte uit Syrië en is nog in afwachting van een verblijfsstatus. ,,Mensen hebben geen idee hoe het is om te vluchten. Wilde ik weg? Nee. Moest ik weg? Ja. Ik was daar vanwege mijn geaardheid niet veilig. Weet je hoe het is om dan grens over grens te gaan, en ontvangen te worden met een houding dat je verhaal mogelijk niet waar is? Ik ben geen vluchteling, ik ben een nieuwkomer. Een mens.’’ Daarom, zegt hij, is het tijd voor een betere asielprocedure. ,,Nederland is een te menselijk land om nieuwkomers die met niets komen op straat te laten slapen in Ter Apel.’’

Volgens MiGreat, de organisatie achter het protest #Wijmakenplek, doet Utrecht het vergeleken met andere gemeenten goed qua vluchtelingenopvang, maar kan het nog beter. ,,Iedereen kent de recente horrorbeelden uit Ter Apel. Vluchtelingen die op staat moeten slapen. Onbeschermd tegen kou en regen. Deze stad zette het project Einstein op en afgelopen zomer kregen 490 statushouders voorrang op sociale huurwoningen. Maar er kan en moet meer gebeuren om te zorgen voor humane opvang voor iedereen.’’

