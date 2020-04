Duizenden euro’s aan boetes voor Koningsdagvierende studenten: ‘Iedereen was in shock’

Man (43) moet jaren de cel in voor seks met puber: ‘Beelden die je stiekem van ons maakte, hebben me geraakt’

16:58 Een 43-jarige man uit Den Haag is veroordeeld voor misbruik van een 15-jarig meisje uit Zeist. De man moet jaren de cel in, nadat hij in Utrechtse Heuvelrug betrapt werd met de tiener. Hij bekent seksuele handelingen te hebben verricht, maar volgens hem was geen sprake van dwang.