Duizenden lopen kaartje voor Kensington of Louis Theroux in Utrecht mis

Hennepkwe­ke­rij met 200 planten aangetrof­fen in pijler Jutphase­brug

13:14 De politie heeft op de kruising tussen de Gelderlantlaan en het Overpad in Utrecht een hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij trof de politie ongeveer tweehonderd planten aan. Inmiddels is de wietplantage, die in een ruimte in een pijler van de Jutphasebrug zat, ontmanteld.