Duizenden mensen bij Mars voor het Leven in Utrecht: ‘Deze mars manipuleert jonge vrouwen’

Hier in hartje Utrecht, waar deze zaterdagmiddag duizenden meelopen in de Mars voor het Leven, scheren twee volstrekt tegengestelde werelden rakelings en in diep zwijgen gehuld aan elkaar voorbij. Ook de uitgesproken tegenstanders van abortus houden bordjes in de lucht. Daarop staan teksten als ‘Open je ogen voor het ongeboren kind’. Of, onder een foto van een kindje met Down: ‘Ben ik nog welkom?’