Duizenden vacatures te vervullen: ‘Jongeren zijn al ICT’er, zonder het zelf te weten’

Naafs slingert overlastge­ven­de studenten sneller op de bon

6 oktober Burgemeester Frits Naafs is wel klaar met een deel van de studenten in Doorn en Driebergen. In het verleden kwamen ze er nog met een waarschuwing vanaf, maar Naafs slingert ze nu sneller op de bon. Inwoners klagen de laatste weken vaak over geluidsoverlast in de nachtelijke uren.