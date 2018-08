Duizenden Ziggo-klanten in Amerongen en omgeving sinds donderdag zonder internet en tv

De storing is het gevolg van een blikseminslag in een verdeelstation aan de Burgwal in Amerongen. In dat huisje brak brand uit, met als gevolg dat alle bekabeling hierin gesmolten is. Monteurs hebben vervolgens de tientallen kabels buiten het huisje moeten opgraven, om ze even verderop aan de Veenseweg weer aan andere kabels ‘vast te knopen’. Dat is een ingewikkelde en tijdrovende operatie, en het valt nog niet met zekerheid te zeggen wanneer deze bypass de problemen heeft verholpen. Bovendien is een glasvezelkabel in het Amerongse Bos door de bliksem beschadigd. De precieze plek daarvan moet gelokaliseerd worden, voor het euvel hier verholpen kan worden.

Inmiddels hebben Ziggo-klanten in Amerongen al dagen geen internet, telefonie en televisie. In het dorp is dat het gesprek van de dag. „Wat heeft Dafne Schippers eigenlijk gedaan op de 200 meter? Ik heb het nog nergens gelezen, maar het liefst had ik die race natuurlijk live op tv gezien”, zegt Gabriël Schiebroek. Hij is huisarts, en ook verbonden aan het hospice De Wingerd. „Daar gaat de zorg voor de mensen er wel om door, natuurlijk. Maar alle administratie en nieuwe inschrijvingen liggen stil, want de computer ligt eruit.”

Babyboom

Andere dorpelingen trekken weer eens een boek uit de kast, en veelgehoord is ook de grap over de geboortegolf over negen maanden.

Grote voordeel is wel, zegt Ameronger Henk Hoogendoorn, dat je ‘thuis weer eens een goed gesprek met elkaar hebt op de bank’. „En als het vanavond nog niet klaar is, ga ik lekker trainen op mijn fiets, dat is ook een stuk gezonder.”