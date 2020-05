Dunja (23) stierf door Lorenzo’s (26) rake klappen en daarom moet hij 10 jaar de gevangenis in

Het ging er die zondagochtend 24 februari volgens buren ‘beestachtig’ aan toe tussen 05.30 en 06.30 uur. Vlak nadat Lorenzo in beschonken toestand was binnengelaten, hoorden buren geschreeuw en doffe klappen, zoals wel vaker tijdens de turbulente relatie van het stel.



Volgens ‘Lolo’ was zijn ex boos, omdat hij veel later was dan zij hem die nacht verwachtte en ze jaloers zou zijn op zijn contact met andere vrouwen. Hij zou haar geprobeerd hebben weg te duwen, toen ze met een mes op hem afkwam. Daarna zou ze onder invloed veelvuldig gevallen zijn. Maar van drankgebruik is niets teruggevonden in het zwaar toegetakelde lichaam van Dunja.