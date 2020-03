Duo maakt boek over hooligans FC Utrecht: ‘Die ene gast, die kon zo je pols eraf snijden’

Dichtbij huis toch islami­tisch begraven worden in Zeist: ‘Dit is een hele troost’

21 maart Nu de grenzen naar veel islamitische landen dicht zijn vanwege het coronavirus, is de islamitische begraafplaats in Zeist misschien wel sneller nodig dan gedacht. Geen levende ziel, maar ook geen dode komt landen als Marokko, Turkije of Egypte in. Vanaf zaterdag is er voor Zeister moslims voortaan wél op vertrouwde grond een plek te krijgen na hun dood — al ging het geplande openingsfeest zaterdag niet door.