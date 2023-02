Duo raakt gewond na harde klap met bus op A12

Wereldfes­ti­val Cals moet vooral vrolijk en levendig zijn: ‘Hopelijk begin van jaarlijkse traditie’

Het eerste Wereldfestival vandaag op het Cals College in Nieuwegein moet vooral een levendige, vrolijke dag worden. Dat is de wens van schoolleider Mirjam Heller. ,,Als iedere leerling twee of drie zaken oppikt van deze dag is de dag voor mij geslaagd.”