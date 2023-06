Dutch Comic Con neemt maatregelen wegens warmte: ‘Kleed je luchtig, geen warme en zware kostuums’

Britse Game of Thrones en Star Wars-actrice komt naar Dutch Comic Con in Utrecht

De Britse actrice Gwendoline Christie is te gast op Heroes Dutch Comic Con in Utrecht eind juni. Dat meldt de organisatie van het evenement donderdag. Christie is onder meer bekend van haar rollen als Brienne of Tarth uit de serie Game of Thrones, Captain Phasma uit de Star Wars-films en Larissa Weems uit de populaire Netflix-serie Wednesday.