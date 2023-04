Dwangsommen en gedwongen sluiting: Utrecht rekent af met laatste energieslurpende kantoorpanden

Gezocht: stroom voor 14.000 huishou­dens in Utrechtse Heuvelrug (en die komt niet van windmolens)

Gezocht: energie voor 14.000 huishoudens in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Rond 2025 moeten er concrete plannen zijn om de energie die nodig is voor álle huishoudens in de gemeente via zonnepanelen op te wekken. Want windmolens, die willen ze in Utrechtse Heuvelrug niet.