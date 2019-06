E-bikehater reed Eric (58) uit Doorn van de weg: ‘Ik zag hem lachen toen ik op de grond lag’

Jonge overvaller (18) krijgt één jaar cel voor vijf overvallen in tien dagen tijd op supermark­ten

15:52 De 18-jarige J. K., die vijf supermarkten in tien dagen heeft overvallen, is veroordeeld tot één jaar jeugddetentie. Rechtbank Midden-Nederland legt hem daarnaast ook jeugd-tbs op. In de zaak van zijn vriendin en vermoedelijke handlanger, de Ermelose L. W. (18), is nog geen uitspraak.