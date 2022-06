Echt íedereen in Utrecht moet gaan betalen voor parkeren: ‘Snap ’t niet, je pest bewoners en winkeliers’

Wat nu weer? In de Veldhuizenlaan in oud-De Meern bespreken enkele bewoners de betaaldparkerenplannen van GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter. En ja, er moet nog heel wat water door de Leidsche Rijn eer het zover is, dat kan nog járen duren, maar desondanks is de weerzin in De Meern voel- en hoorbaar.