Tientallen jaren stond hij met zijn vrouw Marija (64) achter de bar van café De Potdeksel aan het Lucasbolwerk, dat hij vijf jaar geleden overdeed aan zijn zoon Kris (35) en dochter Linda (38). Maar na zijn pensioen was Fred Besselse nog vaak aanwezig in het café.

Besselse stond aan de wieg van het ‘Oranje-kijken’ in de kroeg. Al ver voordat in de jaren negentig de Oranjegekte bezit nam van Nederland, werd er in De Potdeksel al gezamenlijk naar de wedstrijden van het Nederlands elftal gekeken. Fred Besselse was ruim 25 jaar geleden de initiator van het Utrechtse Smartlappenfestival dat zou uitgroeien tot één van de grootste muziekfestivals van de stad. De laatste keer kon hij er niet meer aan meewerken en nam zijn vrouw de taken over.